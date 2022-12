Pays qui consomment le plus de contenus X : Pornhub dévoile son top 20, l’Égypte détient un record…

Consommation de contenu X en Afrique, Egypte

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont les trois pays où l’on consomme le plus de contenus Pornhub. Le site pornographique a dévoilé, ce mardi, son classement des pays qui visitent le plus les contenus.





Un pays africain figure dans le top 20 : l’Égypte. Ce pays d’ailleurs détient un record selon les statistiques fournies par Pornhub. Si la durée moyenne d’une visite sur le site est de 9 minutes et 54 secondes, elle est de 11 minutes et 12 secondes chez les Égyptiens.





Toujours en termes de durée, il est possible de voir que les hommes se lassent plus vite des vidéos. Les femmes restent en moyenne six secondes de plus qu’eux sur le site.





Le public le plus jeune (18-24 ans) affiche des visites écourtées de près d’une minute (58 secondes) par rapport à la moyenne globale. En revanche, les plus âgés seront plus exposés au contenu: 62 secondes de plus pour les 54-64 ans, et même 72 secondes supplémentaires pour les plus de 65 ans.





Pornhub indique avoir enregistré le plus de fréquentation en fin de journée et, dans une moindre mesure, en milieu d’après-midi. Les visites sont en moyenne les plus nombreuses entre 23 heures et une heure du matin, mais affiche aussi un pic aux alentours de 16 heures. Sur la semaine, les visiteurs sollicitent davantage le site le lundi soir.





Des consommations en baisse les jours de match





Le téléphone est le support favori pour accéder à Pornhub. Plus de 8 visites sur 10 (84%) proviennent des mobiles, suivi par les ordinateurs (13%) et les tablettes (3%). Le site pornographique constate aussi que les visites sont majoritairement réalisées à partir du navigateur Chrome de Google, suivi de Safari d’Apple. Et ce, sur ordinateur comme sur téléphone.





Mondial de foot oblige, Pornhub a indiqué que ses visites avaient chuté dans les pays dont l’équipe jouait un match. Sauf pour l’Australie. Le 22 novembre, la France affrontait l’Australie dans son premier match de la coupe du monde. Ce jour-là, 14% de visites en moins ont été enregistrées côté français.