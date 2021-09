Pelé va mieux et devrait quitter les soins intensifs

Le Brésilien Pelé va mieux

La légende du football brésilien Pelé, 80 ans, est "prêt" pour sortir du service de soins intensifs de l'hôpital de São Paulo, où il est hospitalisé après l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon, a annoncé lundi sa fille sur les réseaux sociaux.





"Il se remet bien de l'opération. Il n'a pas mal, il est de bonne humeur (Juste un peu énervé parce qu'il ne peut manger que de la gelée mais il s'en remettra !)", a plaisanté Kely Nascimento, une des filles de Pelé, sur son compte Instagram où elle poste une photo de son père souriant. Il est "prêt à sortir des soins intensifs et à rentrer chez lui bientôt", a-t-elle écrit.





Bientôt de retour “chez lui”

Dans une version anglaise du même message, Kely Nascimento a ajouté que le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) sera transféré dans une chambre de soins continus "dans un jour ou deux, puis il rentrera chez lui". La photo, capture d'un appel vidéo avec sa fille, montre le légendaire ex-footballeur brésilien affichant un sourire et visiblement joyeux.





Message rassurant

Vendredi, Pelé avait publié un message rassurant sur son compte Instagram: "Mes amis, chaque jour qui passe, je me sens un peu mieux. J'ai hâte de rejouer, mais je vais encore récupérer pendant quelques jours". Le dernier rapport médical, diffusé ce même jour par l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, indiquait que "le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux".