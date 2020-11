Phil Collins en fauteuil roulant : inquiétude autour de l'état de santé du chanteur

Phil Collins arrive avec une canne pour l'émission The Zoe Ball Breakfast Show dans les studios BBC Radio 2 à Londres, Royaume Uni, le 3 mars 2020

Phil Collins est apparu diminué à la sortie d'un studio d'enregistrement, se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant.





A 69 ans, Phil Colins doit faire face à des soucis de santé. Le chanteur britannique est apparu affaibili à la sorti d'un studio d'enregistrement à Londres, mardi 27 octobre. La star retrouvait ce jour-là son acolyte de son ancien groupe Genesis, Mike Rutherford. Le quotidien britannique The Daily Mail dévoile les photos de Phil Collins sortant d'un véhicule et s'aidant d'une canne pour s'asseoir sur un fauteuil roulant, par la suite escorté par plusieurs personnes. Un état de santé lié à ses récentes et multiples opérations du dos, qui compliquent ses déplacements à pied.





En 2016, Phil Collins avait prévu son grand retour sur la scène musicale, sortant de sa retraite artistique. Un come back qui avait finalement été retardé en raison d'un accident. En 2017 déjà, Phil Collins avait accusé une lourde chute dans un hôtel. L'un de ses portes-parole avait publié un long message sur Facebook pour : "Phil souffre de difficultés à marcher à cause d'une opération dans le dos. Il s'est levé en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes et a glissé dans sa chambre de d'hôtel. Sa tête a cogné une chaise. Il a été emmené à l'hôpital où il s'est fait posé des points de suture pour une importante coupure près de son oeil." Si ses jours n'étaient pas en danger, le chanteur avait dû se reposer. Il finira par chanter devant le public de la ville de Cologne en Allemagne.





Retour sur scène avec Genesis