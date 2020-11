Pierce Brosnan, Daniel Craig...Les vibrants hommages des James Bond à Sean Connery

Daniel Craig, interprète actuel de James Bond, a estimé dans un communiqué que Sean Connery avait «défini une ère et un style». «Où qu'il soit j'espère qu'il y a un club de golf», a ajouté l'acteur de 52 ans, dans un clin d'oeil à l'une des passions de l'Ecossais également connu pour avoir joué le père d'Harrison Ford dans «Indiana Jones».





Il a été le premier James Bond. Sean Connery s'est éteint dans sa maison des Bahamas dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait 90 ans. Ceux qui ont endossé le célèbre costume de l'espion inventé par l'écrivain Ian Fleming après l'acteur écossais lui ont rendu de vibrants hommages. Sur les réseaux sociaux, Pierce Brosnan a salué la mémoire de son «plus grand James Bond». «Vous avez projeté une grande ombre de splendeur cinématographique qui vivra éternellement. Vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons marché dans vos emblématiques pas. Chacun notre tour nous vous avons admiré avec vénération et admiration alors que nous forgions nos propres interprétations du rôle», a écrit celui qui a joué OO7 entre 1995 et 2002. «Vous étiez un monument en tant qu'acteur et en tant qu'homme, et vous le resterez jusqu'à la fin des temps».La famille de Roger Moore a dévoilé que l'acteur décédé en 2017 qui avait incarné l'espion dans sept films a toujours considéré son prédécesseur comme «le meilleur James Bond de tous les temps».

How infinitely sad to hear the news Sir Sean Connery has passed away. He and Roger were friends for many decades and Roger always maintained Sean was the best ever James Bond. RIP

— Sir Roger Moore (Legacy) (@sirrogermoore) October 31, 2020 George Lazenby, qui a eu la lourde tâche de remplacer Sean Connery en 1969 dans «Au service secret de Sa Majesté» -le seul James Bond dans lequel il a tourné- a salué un acteur qui l'a inspiré et qui a «capturé une époque, les années soixante» mais aussi son engagement caritatif, auprès de sa famille, en politique et sa passion pour le golf. «Un grand acteur, un grand homme et un artiste sous-estimé nous a quittés», a-t-il conclu.Micheline Roquebrune, épouse de Sean Connery, a révélé dans le «Daily Mail» que la star souffrait de «démence». «Au moins il est mort dans son sommeil et c'était très paisible. J'étais avec lui tout le temps et il s'est simplement éteint. C'est ce qu'il voulait», a déclaré la Française qui a épousé l'acteur en 1975. Ses obsèques seront privées, a annoncé la famille, qui prévoit un service commémoratif à la fin de la pandémie de Covid-19.