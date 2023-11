Plainte pour viol : Puff Daddy et la chanteuse Cassie s'accordent sur un règlement à l'amiable

La mégastar américaine du hip hop Sean Combs, Puff Daddy sur scène, et son ex-compagne, la chanteuse Cassie, sont parvenus à un accord "à l'amiable", un jour après qu'elle a porté plainte contre lui pour viol et violences physiques, ont raporté des médias américains vendredi.





La chanteuse de R&B, danseuse et mannequin de 37 ans, Casandra Ventura de son vrai nom, avait porté plainte jeudi contre Sean Combs. Le document judiciaire décrit des "violences sexuelles", "psychologiques", des "comportements déviants" qui s'étendent sur plus d'une décennie et accuse M. Combs de l'avoir violée en 2018.





L'avocat new-yorkais de M. Combs, Ben Brafman, a "farouchement" nié ces allégations, qu'il a qualifiées dans une déclaration à l'AFP d'"insultantes et scandaleuses".





Les deux parties ont toutefois déclaré vendredi soir qu'elles avaient accepté de régler l'affaire à l'amiable sans fournir plus de détails, ont rapporté des médias américains, dont le New York Times.





"J'ai décidé de régler l'affaire à l'amiable suivant des conditions qui me laissent un certain contrôle", a déclaré Mme Ventura dans un communiqué publié dans des médias américains. "Je souhaite remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible", a-t-elle ajouté.





M. Combs, 54 ans, a confirmé dans un communiqué séparé leur décision. "Je souhaite à Cassie et sa famille tout ce qu'il y a de mieux", a-t-il dit.





Selon le témoignage de Mme Ventura, la chanteuse avait rencontré la star du hip hop lorsqu'elle avait 19 ans et lui 37.





Sean Combs, alias Diddy sur scène, fait partie du club des milliardaires du hip hop, grâce aussi à ses affaires dans l'industrie de l'alcool.