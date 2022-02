Plus de 660 couples se marient pour la Saint-Valentin lors d'une grande cérémonie collective à Mexico

660 couples se marient pour la Saint-Valentin à Mexico

Plus de 660 couples se sont mariés, pour le meilleur et pour le pire mais dans la joie et l'émotion, au cours d'une grande cérémonie collective lundi, jour de Saint-Valentin, dans un quartier populaire de Mexico.





Cette cérémonie est organisée chaque année depuis 2013 par le quartier de Ciudad Nezahualcoyotl, dans l'est de la capitale mexicaine, pour des couples voulant régulariser leur union et profiter de quelques avantages, comme celui de recevoir gratuitement son certificat de mariage, a expliqué María Darinka Rendón, secrétaire de la mairie de ce quartier.