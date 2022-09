PNB ROCK : LE RAPPEUR EST MORT, TUÉ PAR BALLE À L'ÂGE DE 30 ANS

Le rappeur dînait dans un restaurant avec sa petite-amie et mère de ses enfants quand il a été pris pour cible

Le rappeur PnB Rock est décédé ce 12 septembre après avoir été touché par balle alors qu'il dînait au restaurant.





Le rap américain est encore en deuil. PnB Rock est décédé ce lundi 12 septembre, à Los Angeles. Le rappeur dînait avec sa compagne, le mannequin Stephanie Sibounheuang, au Roscoe's Chicken and Waffles quand il a été pris pour cible par un homme armé. Transporté à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures. Un témoin a affirmé pour le site TMZ que l’artiste était visé par un braquage.





Né le 9 décembre 1991 et originaire de Philadelphie, Rakim Hasheem Allen de son vrai nom, s’était fait connaître du grand public en 2016 avec le titre Selfish. Il avait ensuite sorti deux albums, Catch These Vibes en 2017, et TrapStar Turnt PopStar en 2019. Mais ce sont ses collaborations avec de grandes stars qui ont achevé de faire monter sa popularité, notamment avec Ed Sheeran, 50 Cent, Chance The Rapper ou encore Wiz Khalifa.









Il laisse derrière lui deux petites filles, Milan et Xuri, nées de sa relation avec Steph Sibounheuang.





De nombreuses personnalités ont tenu à saluer sa mémoire sur les réseaux sociaux. «Condoléances à sa maman et sa famille. Cela me rend tellement malade», a notamment écrit Nicki Minaj, tandis que Cardi B a souhaité envoyer de «l'amour à ses proches».