Polémique à Metz: le concert de Bilal Hassani dans une ancienne église annulé

Le concert de Bilal Hassani prévu mercredi soir dans l’ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains, à Metz, a finalement été annulé après une polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales en raison de l’orientation sexuelle du chanteur, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT+.



“Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues”, a indiqué Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, dans un communiqué.





A la vue des menaces formulées à l’encontre de l’artiste et de son public, le producteur a décidé “avec regret, tristesse et dépit”, d’annuler le spectacle.



Un concert de Bilal Hassani prévu dans une ancienne basilique provoque la colère de catholiques radicaux pic.twitter.com/OYlNiQuzJL — BFMTV People (@BFMTV_People) April 3, 2023

“Profanation”



Le collectif Lorraine Catholique avait hurlé à la “profanation”, en pleine semaine Sainte, dans un message sur son blog largement relayé. Il appelait à une prière de réparation avant le concert, devant l’ancienne église, désacralisée depuis 500 ans et transformée en salle de spectacles.



“En considérant les éléments perturbateurs voire menaçants qui viennent interférer, il est de notre responsabilité de n’exposer personne, la sécurité du public reste notre priorité”, a expliqué Live Nation.



Le prochain concert du chanteur, ex-candidat représentant la France à l’Eurovision, est prévu vendredi au Metronum à Toulouse.



Pour le groupe identitaire Aurora Lorraine, qui s’était associé aux protestations, l’annulation du concert est “une victoire”. “C’est le fruit de notre engagement, pour nous, c’est avant un message d’espoir et de motivation”, a expliqué à l’AFP Léo, 23 ans, cofondateur d’Aurora Lorraine, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.





“Il y a une certaine éthique à respecter quand on organise des concerts dans une église”, a-t-il poursuivi. “Si demain le concert avait été fait dans une église avec une croix et un clocher, ça aurait scandalisé tout le monde ! A Saint-Pierre-Aux-Nonnains, il n’y en a pas, mais l’édifice s’appelle tout de même ‘basilique’, donc c’est une église.”