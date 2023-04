Polémique autour de la tenue que Kate portera au couronnement de Charles III: “Elle va enfreindre le protocole”

Le couronnement du roi Charles III n’aura lieu que le mois prochain, mais l’événement suscite déjà la controverse. En cause? La tenue que la princesse Kate portera pour la cérémonie. Selon plusieurs sources proches du palais de Buckingham, la femme du prince William a l’intention de rompre avec le protocole, ce qui n’est pas au goût de tout le monde.



Charles a déjà été clair sur un point: son couronnement ne sera pas aussi pompeux que celui de sa mère, la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier. Cela dit, tout le monde est déjà sur le pont au palais de Buckingham afin de préparer la cérémonie dans les moindres détails. Le roi Charles III n’a pas le droit à l’erreur. Cela fait 70 ans que le Royaume-Uni n’a pas connu de nouveau couronnement, et le monarque de 74 ans doit convaincre, voire impressionner, son peuple.



Tout doit être parfait le jour J, et cela passe aussi par les tenues des membres de la famille royale. Lors des couronnements précédents, les royaux avaient pour habitude de sortir des tenues majestueuses, assorties à des bijoux et accessoires luxueux. Mais selon plusieurs sources au sein du Palais, la princesse Kate aurait décidé de porter quelque chose de plus classique pour la cérémonie. Un choix en contradiction totale avec la tradition.





“En coulisses, on a beaucoup discuté de sa tenue", révèle un membre du personnel de Buckingham Palace au Mirror. “On a aussi beaucoup parlé de ce qu’elle portera sur sa tête. En fait, Kate n’a pas l’intention de porter un diadème, comme le veut le protocole pour ce genre d’occasion. Lors du premier banquet d’État organisé par Charles en tant que roi, par exemple, elle en portait un.”