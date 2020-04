Pourquoi Bruce Willis est confiné avec son ex et pas avec sa femme: sa fille élucide le mystère

Bruce Wllis et ex femme Demi Moore

La fille de Bruce Willis et Demi Moore, Scout, a expliqué lors d’un podcast pourquoi ses parents étaient confinés ensemble et pourquoi la nouvelle femme de son père n’était pas avec lui. Emma Heming Willis est restée à Los Angeles avec leurs deux filles, Mabel, 8 ans, et Evelyn, 5 ans.

“C’est si drôle parce que pour moi, ce sont juste mes parents super bizarres mais pour tout le monde, c’est à un niveau différent.” Elle raconte alors que sa plus jeune sœur, Evelyn, a marché sur une seringue dans un parc. “La seringue a percé sa chaussure et a piqué son pied. Ma belle-mère devait être à Los Angeles pour attendre les résultats de son examen médical. Mon père est arrivé ici.”

Ici étant l’Idaho, où Scout et sa soeur Tallulah ont été élevées par Demi Moore et Bruce Willis avant leur divorce en 2020. L’interdiction de voyager a ensuite été décrétée avec une suppression massive de vols. Emma est donc coincée à Los Angeles.





“C’est vraiment drôle d’avoir mes deux parents dans la maison où ils nous ont élevés, c’est mignon. Ce sont deux parents ringards, adorables, des années 90, dans une petite ville où ils ont choisi d’avoir leurs enfants au lieu d’être à Los Angeles.” Elle savoure sa chance: “C’est un timing divin d’avoir autant de temps pour traîner avec eux.