Pourquoi cette photo des Premières dames au G7 fait jaser: “Hors du temps”

Randonnées des premières dames du G7 en Allemagne

La réunion du G7 et ses petites polémiques... Alors que les dirigeants des sept pays les plus industrialisés du monde sont réunis cette semaine à Elmau, dans les Alpes bavaroises, pour une nouvelle édition du G7, les Premières dames, elles, font de la randonnée. Et un cliché officiel, montrant les femmes durant leur voyage, fait particulièrement jaser.





Un nouveau sommet du G7, qui regroupe les dirigeants des sept pays les plus industrialisés du monde (Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), se déroule actuellement à Elmau, dans les Alpes bavaroises. Au cœur des discussions politiques: la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire ou encore l’urgence climatique. Durant ces quelques jours rythmés par les réunions et les apparitions publiques, les chefs d’État peuvent compter sur le soutien de leur épouse. En effet, les Premières dames sont également du voyage.





Mais le programme des épouses est bien différent de celui de leur mari. Par exemple, ce dimanche 26 juin, les femmes ont pratiqué la randonnée. Durant l’excursion, Brigitte Macron, Britta Ernst, Carrie Johnson et les autres ont pris la pose pour la traditionnelle photo des “femmes de”. Mais le cliché interroge: est-ce réellement une bonne idée de mettre ces femmes en scène en train de faire de la marche nordique pendant que les maris décident de l’avenir du monde? “Une photo hors du temps”, estime Madame Figaro, qui titre son article: “Les hommes en réu, les femmes en rando.”





“Terriblement sexiste”

Sur Twitter aussi, la photo s’attire les critiques. “Les hommes travaillent; les femmes se divertissent”, “Il n’y a que moi qui trouve cette situation terriblement sexiste”, “Ces journées de détente payées par les contribuables alors qu’il y a la guerre en Ukraine, honteux", “Qu’est-ce qu’elles font là déjà?”, “Elles ne sont pas élues en effet. Ça démontre que ce monde patriarcal a encore de beaux jours devant lui avant d’en arriver à une parité parmi les dirigeants du G7", peut-on lire parmi les nombreuses réactions sur Twitter.