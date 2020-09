Pourquoi Doc Gynéco a-t-il planté Cyril Hanouna et TPMP?

Doc Gyneco

La rentrée de “Touche pas à mon poste" s’est faite sans Doc Gynéco. Attendu sur le plateau lundi, le rappeur n’est jamais venu. Une absence qui a surpris les téléspectateurs et Cyril Hanouna, et qu'il a expliquée le lendemain sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna l’avait annoncé sur Twitter: ce lundi 14 septembre, Doc Gynéco devait faire son retour dans la nouvelle saison de “Touche pas à mon poste”.





“Bon, les chéris, une nouvelle qui va trop vous faire plaisir: notre Doc Gynéco sera de retour demain dans TPMP à 19h10 en direct! He’s back! La folie! Ça sent grave la darka”, avait écrit l’animateur. Pourtant, le lendemain, le rappeur ne s’est jamais montré. “Il était avec moi au bureau ce matin (...) et puis, plus de nouvelles”, avait expliqué Cyril Hanouna. Mais malgré ses nombreux appels à l’antenne, il a finalement dû faire l’émission sans son chroniqueur.





Sur Twitter, Doc Gynéco a d’abord expliqué avoir eu un “petit problème perso”. “Je vous raconte tout demain”, a-t-il ajouté. Comme promis, il a finalement expliqué les raisons de son absence dans un long message publié sur son compte Facebook, et depuis supprimé. “Mes amis, vous n’aimez pas TPMP, vous m’avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n’y aille pas.