Pourquoi il vaut mieux que Kanye West ne soit jamais président

Kanye West, milliardaire et candidat à la Présidentielle des Usa

Kanye West a annoncé qu’il se lançait dans la course pour la présidentielle américaine. On pourrait en rire mais les événements du passé ont démontré qu’il valait mieux se méfier. En effet, personne n’a pris la candidature de Donald Trump au sérieux et on connaît le résultat. CNN rappelle que si Kanye West est sérieux, il fera la une de la presse plus régulièrement que n’importe quel autre candidat moins people. Ça occultera les autres, et il aura toutes ses chances. “Nous vivons dans un monde où on a besoin d’un leadership réfléchi et informé et pas d’une autre célébrité poussée par son propre ego voulant attirer l’attention.” Le mari de Kim Kardashian est un habitué des polémiques et des coups d’éclat. Voilà pourquoi il ne vaut mieux pas le retrouver à la tête de l’une des plus grandes puissances du monde.





Il pense à sa richesse avant celle des autres





Peu après avoir annoncé sa candidature, on apprenait que Kanye West avait reçu au moins deux millions de dollars de prêts gouvernementaux pour maintenir sa société évaluée à... un milliard de dollars. Yeezy, dont Kanye West est propriétaire à 100%, apparaît dans la liste des sociétés ayant reçu des prêts gouvernementaux de plus de 150.000 dollars dans le cadre du programme de protection des salaires. Un programme fortement critiqué parce qu’il favorise les grandes entreprises ayant des liens avec Donald Trump. Pendant ce temps, des millions d’Américains ont perdu leur emploi du jour au lendemain et peinent à se nourrir.





Il est anti-avortement





Il y a quelques heures, il s’en prenait à Planning Parenthood, une organisation qui reçoit les femmes souhaitant avorter. “Ils ont été placés dans les villes par des suprémacistes blancs pour faire le travail du diable”, dit Kanye West. Dans Forbes, il déclare: “Je suis pro-vie parce que je suis les mots de la Bible.” Sur Twitter, il a posté la photo d’un fœtus de six mois en disant que ces “âmes” méritaient de vivre. Un message qui a rendu les internautes fous. Ils lui ont rappelé qu’on avortait généralement au tout début de la grossesse, et si ça devait arriver à six mois, c’était dû à de “sérieuses complications”.





Il pense que l’esclavage est un choix





En 2018, il avait expliqué que pour lui, l’esclavage était un choix. “Quand vous entendez parler d’esclavage pendant 400 ans... Pendant 400 ans? On pourrait croire que c’est un choix”, avait-il déclaré, provoquant l’incompréhension et la colère.





Il pense que le Covid-19 disparaîtra grâce à la “prière”





Dans une longue interview accordée à Forbes, il dit que la prière est le “remède” contre le coronavirus. “Il s’agit de Dieu. Nous devons arrêter de faire des choses qui rendent Dieu fou.”





Il est anti-vaccin

Il continue: “Il y a tellement d’enfants qui sont vaccinés et paralysées”, confie-t-il. “Ils veulent nous mettre des puces dans le corps pour que nous ne puissions pas franchir les portes du paradis.”





Il a des idées farfelues

Il explique qu’il ne se lance pas dans la course présidentielle sous la bannière républicaine ou démocrate mais sous un nouveau parti qu’il veut appeler “The Birthday Party”, “parce que quand on gagne, c’est l’anniversaire de tout le monde.”





Il est marié avec Kim Kardashian