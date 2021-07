Pourquoi Jada Pinkett Smith a décidé de se raser entièrement le crâne

Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith

Le nouveau look de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, a de quoi surprendre. Encouragée par sa fille, la femme de 49 ans a décidé de se raser entièrement le crâne, et ce, pour une bonne raison. Explications.

Changement de look radical pour Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. À 49 ans, la femme a choisi de se raser entièrement la tête, dévoilant un cliché de sa nouvelle coupe sur les réseaux sociaux. Si Jada a osé franchir le pas, c’est notamment grâce aux encouragements de sa fille Willow, comme elle le raconte sur Instagram. “Un cadeau est pur lorsqu’il vient du cœur, qu’il est donné à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit et lorsque rien n’est attendu en retour”, écrit Willow en légende d'un cliché avec sa maman.

Perte de cheveux

Comme le précise Elle, si la femme a pris cette décision, c’est parce qu’elle souffre depuis plusieurs années d'une importante perte de cheveux. “C’était terrifiant quand ça a commencé. J’étais sous la douche un jour et j’avais juste des poignées de cheveux dans les mains et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, est-ce que je deviens chauve?’”, expliquait-elle dans son émission “Red Table Talk”.