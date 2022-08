Pourquoi les vacances en famille de Kate et William dérangent

Kate Middleton et le prince William prennent-ils trop de vacances durant l’année? Oui, selon l’experte de la monarchie britannique Daniela Elser. Dans les colonnes de l’Express, la spécialiste affirme que dernièrement, les Cambridge “brillent surtout par leur absence” au Royaume-Uni. Elle estime qu’il est temps pour eux de renoncer à une partie de leurs vacances pour être plus présents auprès des Britanniques.





“On ne peut pas dire le contraire: William et Kate ont un problème avec les vacances”, affirme l’experte de la monarchie britannique Daniela Elser dans les colonnes de l’Express. D’après elle, “il est temps pour les Cambridge de renoncer à cet avantage royal”. “Ils ne peuvent pas avoir près de 100 jours de vacances par an et continuer de se vendre en tant que Duc et Duchesse très présents pour le pays”, ajoute-t-elle dans une interview pour News.com. Si le couple royal a participé à quelques événements publics ces dernières semaines, de manière générale, il “brillerait surtout par son absence” depuis le début de l’été.





La presse britannique souligne qu’entre le 18 et le 22 juillet, la princesse Anne, 71 ans, a effectué bien plus de déplacements officiels que le prince William et son épouse. Dans les faits, les membres de la monarchie britannique peuvent prendre des congés quand ils le souhaitent, mais rares sont ceux qui prennent l’entièreté des 100 jours de vacances. “Ce n’est pas parce que les Cambridge peuvent prendre plusieurs mois de vacances dans l’année qu’ils doivent le faire."





Passer du temps en famille