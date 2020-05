Pourquoi Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy divorcent

Olivier Sarkozy et Mary Kate Olsen divorcent

Mary-Kate Olsen, 33 ans, et Olivier Sarkozy, 50, divorcent après un peu plus de quatre ans de mariage. On en sait plus sur les raisons de leur séparation.

Selon People, Mary-Kate Olsen voulait des enfants tandis qu’Olivier, déjà père de deux enfants déjà adultes, n’en voulait plus. “Il y a quelques années, avoir un bébé n’était pas une priorité pour elle. Ça a changé”, a déclaré une source proche du couple.

Mary-Kate a demandé le divorce le 17 avril mais à cause de la crise du coronavirus, les tribunaux de New York ont repoussé l’analyse de son dossier. Le 13 mai, elle a demandé une ordonnance d’urgence, en invoquant la crainte d’être expulsée de leur appartement. Sa demande a été rejetée.





“Olivier a deux grands enfants et il n’en veut pas plus. Mary-Kate pensait qu’il changerait d’avis. Mais ce n’est pas arrivé.”





Ce n’est pas la seule raison de leur mésentente. “Olivier est un fêtard et un grand dépensier. Il aime la grande vie. Mary-Kate préfère être tranquille, seule, et faire les choses qu’elle aime. Elle n’est pas très intéressée par les mondanités. Elle aime les petits rassemblements avec des personnes triées sur le volet. Ils ont fini par s’éloigner l’un de l’autre.”