Pourquoi Meghan Markle et Harry n’ont-ils pas souhaité l'anniversaire du prince George?

Meghan Markle et son epoux Prince Harry

Mercredi 22 juillet, le prince George, le fils du prince William et de Kate Middleton, fêtait son septième anniversaire. Sur les réseaux sociaux, les messages d’anniversaire à son égard se sont multipliés. De leur côté, Meghan Markle et Harry sont restés silencieux. Un silence qui a directement été remarqué sur la toile.





À l’occasion de son septième anniversaire, Kate Middleton a publié des clichés inédits de son fils sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, de nombreuses personnalités et anonymes ont souhaité un joyeux anniversaire au prince George, mais Meghan Markle et Harry sont quant à eux restés silencieux. Face à ce silence, la rumeur au sujet de possibles tensions entre les deux frères est repartie de plus belle. Cependant, comme le rapporte le Daily Express, la raison de cette absence est toute autre.





Plus de plateforme officielle

Le couple ne possède plus aucune plateforme pour publier des messages officiels tels que des vœux d’anniversaire. Depuis leur départ de Buckingham, Meghan et Harry ont été contraints d’arrêter de poster sur leur compte Instagram “Sussexroyal” en raison du terme “royal” qu’ils n’ont plus le droit d’utiliser. Pour le moment, le couple n’a pas créé d’autre compte Instagram officiel. Mais malgré ce problème “technique”, les fans leur ont reproché de ne pas avoir adressé un message d’anniversaire au prince George.