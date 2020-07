Pourquoi Meghan Markle s’est-elle emportée violemment contre l’assistant de Kate Middleton?

Kate Middleton et Meghan Markle

Les dessous de la famille royale britannique ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. De nombreux livres sur les coulisses du palais de Buckingham ont vu le jour ou sont en cours d’écriture. Dans son livre “Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, l’auteur Tom Quinn décrit comment la prétendue “querelle de palais” entre Meghan Markle et Kate Middleton a vu le jour.





Y aurait-il de l’orage dans l’air entre Meghan Markle et Kate Middleton? C’est ce qu’affirment les employés et les proches de la famille royale britannique depuis des mois. L’auteur Tom Quinn - qui prétend être en contact avec des employés de haut rang du palais de Buckingham - estime également que les épouses du prince Harry et du prince William sont en froid. Une querelle qui, selon lui, a éclaté après un “incident notable” au palais, un conflit qui a même laissé la reine “choquée”.





Très exigeante

“Kate a été scandalisée lorsque Meghan s’est mise à crier sur l’un de ses employés”, explique l’écrivain. “Comme beaucoup de gens qui n’ont pas l’habitude de traiter avec des domestiques, Meghan a exagéré ses exigences. D’une part, elle voulait être comme Diana, une princesse du peuple. Mais d’un autre côté, elle voulait que les gens soient prêts à sauter dès qu’elle se couperait le doigt.”





Selon le livre, Meghan Markle s’est emportée pour une raison particulière.“Meghan et Harry vivaient dans ce qu’on appelle le Nottingham Cottage. C’est probablement la seule résidence royale qui est assez petite”, explique l’auteur. “Ça rappelait sans cesse à Meghan qu’elle était ‘la deuxième’. Les tensions étaient déjà présentes. Lorsque Harry, William, Meghan et Kate se sont réunis, Meghan a perdu patience face à l’un des employés de Kate. Selon les témoins qui ont assisté à la scène, l’ambiance est devenue très tendue”.





“La princesse numéro deux”

Que s’est-il réellement passé? “Quand Meghan a demandé à un assistant de faire quelque chose pour elle, il a répondu: ‘Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas faire ça parce que je travaille pour Kate.’ Meghan s’est alors sentie vraiment remise à sa place, car quand on devient princesse, on suppose que le personnel fera ce qu’on lui demande. Elle a estimé que le personnel ne lui accordait pas l’attention qu’elle méritait. C’était presque comme si, au cours de cette rencontre, Meghan avait soudainement compris qu’elle était la ‘princesse numéro deux’. Elle a eu du succès en tant qu’actrice et s’est soudainement retrouvée dans cet environnement ‘étranger’, où les gens se conforment à vous selon votre statut et votre place dans la hiérarchie.”





L’écrivain estime que Meghan Markle était envahie par “le sentiment d’être secondaire”. “Elle était particulièrement sensible au fait qu’elle n’était pas traitée avec le même respect que Kate”, explique-t-il. Après cet incident, Kate Middleton a pris ses distances avec l’épouse de Harry. “Elle était vraiment sous le choc parce qu’elle aimait cet employé en particulier. Elle a trouvé que le comportement de Meghan envers son employé était totalement inacceptable.”