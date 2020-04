Première interview télévisée pour Meghan depuis le Megxit

Interview de Meghan Markle , épouse du Prince Harry

Meghan Markle apparaîtra lundi dans le talkshow “Good Morning America”. Il s’agit de la première interview que la Duchesse de Sussex donnera depuis que le Prince et elle ont fait un pas de côté au sein de la famille royale britannique.

L’ancienne actrice de Suits apparaîtra ce lundi dans le célèbre show télévisé “Good Morning America”, comme en témoigne un extrait où elle évoque sa participation à “Elephant”. Dans ce documentaire disponible depuis peu sur Disney +, Meghan Markle joue les narratrices, une prestation qui a d’ailleurs été loin de plaire à la presse, qui a estimé qu’elle en “faisait des tonnes” pour tenter de reconquérir son public. Le revenu de cette prestation de voix off a quant à lui été versé aux bonnes œuvres.

En début d’année, le couple a créé l’émoi en prenant ses distances avec la famille royale et en annonçant conserver son rôle mais de manière adaptée, depuis l’étranger. Le prince Harry avait affirmé souhaiter continuer à œuvre pour sa famille mais la Reine a mis des limites à son implication après son déménagement. Finalement, le couple a rejoint l’Amérique du Nord avec son fils Archie afin de moins subir les affres des tabloïds et se concentrer sur des causes qu’il veut défendre. Harry, décrit en rupture avec sa famille dont son frère William, s’est montré très affecté par la situation.





“Good Morning America” est la première émission dans laquelle la Duchesse apparaîtra depuis ce qui a été qualifié de “Megxit”. Il ne faut cependant pas s’attendre à plus qu’un entretien lisse et politiquement correct qui tournera uniquement autour du documentaire dédié au périple d'un troupeau d’éléphants. Si le documentaire n’est sorti qu'il y a peu, alors qu’Harry et Meghan avaient déjà regagné les États-Unis, Meghan y a participé alors qu’elle faisait encore partie intégrante de la famille royale, en automne. Le prince Harry, soucieux de son épanouissement et d'un rebond de sa carrière, l’aurait même accompagnée en studio.





Plus tôt dans la matinée, on apprenait que le couple prenait définitivement ses distances avec les quatre géants de la presse à sensation britannique, trop friande des aventures des fils de Lady Di. Le couple a notamment déclaré ne plus vouloir participer aux “pièges à clics” que constituent ces sites.