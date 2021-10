Primud 2021 : Waly Seck et Viviane Chidid nominés

Wally Seck et Viviane nominés au Primud2021 en Cote d

La 6e édition des prix internationaux des musiques urbaines aura lieu le 14 novembre 2021, selon le commissaire général de cet évènement culturel, Soumahoro Moriféré dit "Molare".





Il s’agit de la prestigieuse cérémonie de récompenses du Meilleur artiste du coupé-décalé qui a lieu chaque année au palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire.









Pour cette édition, plus de 306 artistes ont été nominés dans 28 catégories. Pour le prix du Meilleur artiste ouest-africain, on retrouve les Sénégalais Wally Seck et Viviane Chidid. Ils appellent leurs fans à voter massivement pour eux.





Ils feront face aux Maliens Sidiki Diabaté et Iba One, aux Guinéens Grand P, Oudy 1er et Kandia Kora, au Burkinabé Floby, aux Béninois Fanicko et Santrinos Raphaël, au groupe Toofan du Togo et au DJ ivoiro-burkinabé Imilo Lechanceux.