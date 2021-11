Prix « AfricTivistes» pour l’action civique: le Sénégalais Mamadou Diakhaté parmi les finalistes

Mamadou Diakhate finaliste AfricTivistes

Le Prix AfricTivistes pour l’action civique 2021 sera décerné le vendredi 12 novembre en marge du Troisième Sommet AfricTivistes organisé à Abidjan. Il s’agit d’honorer le champion citoyen qui a initié le meilleur projet innovant ou la meilleure action civique et citoyenne porteuse de changement dans sa communauté.





Le vote du public (60%) associé à celui du jury institutionnel (40%) a permis de départager les 10 candidats présélectionnés par un jury institutionnel suite à un appel à nominations. A la fin de cette étape, cinq profils ont été retenus comme présentant les meilleurs projets, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.