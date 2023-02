[Vidéo] Projets, regrets, situation actuelle du pays : L'initiateur de la "Grande nuit du bazin" délivre un message important à la jeunesse sénégalaise

Entretien avec Djiby Drame, Artiste, Grand Nuit du Bazin

Il n'est plus à présenter au Sénégal. Son style vestimentaire, sa façon de s'adapter aux réalités de l'industrie musicale moderne tout en s'accrochant à la tradition ont fait de Djiby Dramé l'une des vedettes sénégalaises les plus adulées.







Le chanteur mandingue et initiateur de la "Grande nuit du bazin", événement tant convoité par les Sénégalais, est revenu au meilleur de sa forme.





Après la sortie tapante du dernier clip "Territoire", avec sa femme et collaboratrice, le couple Maman chérie et Djiby Dramé prépare la 18e édition de la "Grande nuit du bazin", prévue le 6 mai 2023 au Sénégal. La Mauritanie et la France accueilleront également cet évènement tant attendu par la diaspora.