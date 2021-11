[Vidéo] Prostitution, promotion canapé, Viol : Miss Sénégal 2020 parle et accuse…

Ce scandale autour de la Miss Senegal 2020, Fatima Dione, risque de ne pas connaître son épilogue de sitôt. Dans un entretien avec Seneweb, elle fait des révélations explosives et porte de graves accusations sur le comité d’organisation de Miss Sénégal.



Entre promotion canapé, chantage et autres histoires rocambolesques, Fatima Dione ne mâche pas ses mots. Maman d’un petit garçon suite à ce qu’elle présente comme un « viol », elle estime qu’il est « aujourd’hui nécessaire pour elle de parler et de dénoncer les pratiques peu catholiques autour de l’organisation de Miss Sénégal ».