Quand le Pape "like” une photo coquine sur Instagram

Pape François like une photo coquine

La “sainte” maladresse n’est évidemment pas passée inaperçue...

Comme le démontrent l’enregistrement d’écran ci-dessus partagé sur les réseaux sociaux et les aveux enjoués de la principale intéressée (“Au moins, j’irai au Paradis”, voir ci-dessous), le compte Instagram officiel du Pape (“Franciscus”) a malencontreusement “liké” une photo pour le moins coquine le week-end dernier.

Forcément, quand on possède, comme François Ier, 7 millions d’abonnés, une telle “boulette” est rapidement repérée et relayée. Et la surprise fut sans doute totale pour ses nombreux fidèles à la vue du généreux postérieur dénudé de la mannequin brésilienne Natalia Garibotto parmi les clichés épinglés par le souverain pontife.