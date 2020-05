Quand Snoop Dogg se détend en écoutant “Libérée, délivrée”

Snoop Dogg ecoute “Libérée, délivrée”

Malgré sa notoriété, Snoop Dogg a lui aussi parfois besoin de s’isoler dans sa voiture pour évacuer le stress. La semaine dernière sur Instagram, le rappeur a partagé une vidéo dans laquelle il écoute une chanson dans sa voiture alors qu’il essaye de décompresser en pleine pandémie de coronavirus.





Et contre toute attente, ce dernier n'écoute pas du rap, mais bien des chansons Disney. “J’ai dû venir m’asseoir dans ma voiture et écouter ça, mec”, lance-t-il dans la vidéo, alors qu'on peut entendre le tube de la “Reine des Neiges” en fond. “Je suis juste assis dans ma voiture et j’écoute “Libérée, délivrée”, poursuit-il en bougeant la tête au rythme de la musique. “Laissez-vous aller. Nous serons bientôt dehors".





La vidéo de Snoop Dogg a enregistré plus d’un million de vues et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. “Comme nous tous, Snoop Dogg ressent plein de choses en ce moment. Il n’est pas le héros que nous avons demandé ni celui que nous avons mérité. Mais il est le héros dont nous avons besoin”, a ainsi écrit un internaute sur Twitter. “Snoop doit faire partie du prochain Disney.





Pas pour chanter, mais juste pour écouter et réagir à ce qu'il voit", a ajouté quelqu’un d’autre. Idina Menzel, l’actrice qui interprète Elsa dans la version anglaise du dessin animé, a également répondu à Snoop Dogg en se filmant dans sa voiture en train d’écouter son titre “Drop It Like It’s Hot”.