Que prépare Akhlou Brick?

Les deux acolytes du hip hop galsen savent faire parler d'eux. Nul ne l'ignore. Mais cette fois ci, on se demande ce que Deyza et Ara concoctent pour ce vendredi 28 août. Nombreux sont les célébrités qui se prennent en vidéo et annoncent ce qui est devenu, depuis quelques jours, l'hymne des brickest : " Le 28 août Inshallah, dina tek gnaari brick ". Que devraient symboliser ces deux briques ? Dans tous les cas, le public du hip hop galsen compte les heures...Wait and see.