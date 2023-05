[Focus] Qui est Linda Yaccarino, future patronne de Twitter ?

Désignée vendredi comme future patronne de Twitter, Linda Yaccarino est une personnalité respectée du monde des médias et de la publicité à la personnalité affirmée, considérée par certains comme une visionnaire.





Pour rejoindre le réseau social à l'oiseau bleu, elle quitte NBCUniversal, où elle vient de passer douze ans et où elle était responsable de la publicité.





Issue d'une famille d'origine italienne, elle a passé toute sa carrière dans la télévision, avec un premier arrêt de vingt ans au sein du groupe Time Warner, devenu depuis Warner Bros Discovery.





"Je suis tombée amoureuse du contenu à un très jeune âge", expliquait-elle, en 2021, dans un épisode du podcast "Great Minds". "Je croyais vraiment que j'allais faire de la production télévisée. (...) Je voulais créer le nouveau +Sesame Street+", une émission télévisée pour enfants très populaire aux Etats-Unis.





Etudiante à l'université Penn State (Pennsylvanie), elle découvre l'économie de l'audiovisuel et se passionne pour la monétisation des contenus, un intérêt qui va structurer sa trajectoire professionnelle.





Chez NBCUniversal, filiale du câblo-opérateur Comcast, elle a refondu la stratégie publicitaire pour accompagner le déplacement de la vidéo de la télévision traditionnelle vers le streaming.





Linda Yaccarino a notamment unifié l'ensemble des chaînes et canaux du groupe dans une même plateforme pour faciliter et rationaliser les dépenses publicitaires des annonceurs.





Elle a aussi mis l'accent sur les mesures d'audience et d'efficacité publicitaire, pour permettre aux marques d'évaluer plus efficacement l'impact de leurs campagnes.





Cette cadre dirigeante arrive chez Twitter avec une expérience riche qui conjugue la vision des annonceurs et celle des médias et diffuseurs.





"Dépenser plus"





Il y a quelques semaines, elle n'a pas hésité à donner quelques conseils à Elon Musk alors qu'elle l'interviewait devant un parterre d'annonceurs, dans le cadre de la conférence marketing "Possible", à Miami, mi-avril.

Les annonceurs "ont besoin de sentir que l'opportunité existe pour eux d'influencer ce que vous êtes en train de bâtir", a-t-elle lancé au milliardaire.





L'objectif, a-t-elle suggéré, est de "faire de Twitter un endroit où ils seront enthousiastes à l'idée de dépenser plus d'argent (en publicité)", en insistant sur "le développement de produit, la sécurité et la modération des contenus", un sujet qui inquiète les annonceurs depuis la prise de contrôle par Elon Musk.





Lors de l'entretien à Miami, sa personnalité affirmée, ses interventions tranchantes et sa vision ont visiblement séduit le patron de Tesla.





Linda Yaccarino apporte aussi à Elon Musk ses vastes réseaux, dans la publicité et les médias mais aussi au-delà. Elle est en effet impliquée dans le Forum économique mondial de Davos et a, un temps, fait partie du conseil présidentiel sur le sport, l'exercice et la nutrition, rattaché à la Maison Blanche.





Des affiliations institutionnelles qui ne sont pas du goût de tous les fans du milliardaire, qui ne cache pas son mépris pour la presse et certaines autorités.





Le site conservateur OutKick a ainsi notamment décrié ses positions pro-vaccins et en faveur de restrictions sanitaires lors de la pandémie de Covid-19.





Sur Twitter, Linda Yaccarino affiche son goût pour la mode et le sport, notamment les courses de chevaux. Ses messages portent essentiellement sur des événements liés à son travail, à quelques exceptions près.





"Si nous abandonnons notre histoire, comment nos enfants vont-ils en tirer des leçons? Comment pouvons-nous leur apprendre à être curieux et à débattre de façon productive? Comment pouvons-nous les élever pour qu'ils deviennent des esprits critiques et innovants?", a-t-elle récemment déclaré, en réaction à un article de presse sur les mauvais résultats de collégiens américains à un examen national sur l'histoire des Etats-Unis.





