"Bravo Monsieur Zemmour”: le rappeur Booba salue les propos du candidat sur “l’endoctrinement des enfants”

Booba, d'accord avec Zemmour sur l’endoctrinement des enfants

Le rappeur Booba a relayé une vidéo du candidat à la présidentielle Eric Zemmour sur son compte Twitter. Celle-ci abordait le sujet de la présence présumée des associations LGBT et antiracistes dans les écoles qui endoctrineraient les enfants.

Le tweet publié sur le compte du rappeur ne comptabilisant pas moins de 5 millions de followers contient une vidéo du média français Brut dans laquelle le président du parti reconquête Eric Zemmour dénonce les “associations LGBT, mais pas seulement, aussi antiracistes, avec Assa Traore, Lilian Thuram, qui viennent dans les écoles et qui endoctrinent les enfants. L’école c’est fait pour apprendre, lire, compter, et il y a un gros boulot pour ça, vu l’effondrement du niveau. Ces gens n’ont rien à faire là. L’école doit être un sanctuaire.” Et de poursuivre avec un exemple: “Je n’admets pas qu’on demande à des enfants de 10 ans s’ils se sentent garçon ou fille. Je n’admets pas qu’on les pousse parfois vers des blocages de puberté avec des médicaments. Je trouve ça ignoble.”





Propos que le rappeur commente en lettres majuscules: “NON À L’ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS. BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR POUR CETTE INTERVENTION. JE SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE DISCOURS”. Commentaire, qui plus est, épinglé, ce qui permet qu’il reste toujours visible lorsqu’on se rend sur son compte Twitter.

Tollé sur la toile

Ce “soutien” n’a pas plus à de nombreux fans, qui n’ont pas hésité à le faire savoir sur Twitter, certains appelant même au boycott de l’artiste.

Un soutien d’autant plus étonnant que dans le passé, le rappeur qui se fait appeler “Le Duc” n’avait pas épargné l’ancien journaliste dans ses posts et commentaires.