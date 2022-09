"Elou Mawa" : La travestie qui a fait tomber beaucoup d’hommes

Le profil Facebook d'une jeune fille du nom de "Elou Mawa" a dernièrement suscité beaucoup de polémiques. D'après plusieurs commentaires, celle ou celui, qui a toutes les apparences d’une jeune fille, et qui a réussi à séduire plusieurs individus, serait en fait un homme travesti.



"Même avec du rouge à lèvres, des tenues sexy et un look de femme nous te reconnaîtrons toujours El Hadji Ndiaye". Ceci est le commentaire d'une personne proche du présumé travesti qui s'identifie comme une femme via les réseaux sociaux.



D'après les témoignages, El Hadji Ndiaye ou Alou Mawa est né d'un père sportif et d'une mère exemplaire. Elle a grandi dans une famille équilibrée qui regrette, aujourd’hui, "le comportement indigne de son fils".



"Je me rappelle son enfance, il venait parfois chez nous pour jouer avec mon petit frère mais ma mère n'était pas enchantée à cette idée car le garçon était tellement efféminé", raconte une ancienne voisine.



Devant les nombreuses attaques et la multitude de commentaires sur sa page, le principal intéressé est resté de marbre.



L’on nous renseigne que c’est lors de son déménagement en France par le biais de sa tante maternelle que El Hadj Ndiaye a commencé sa métamorphose au point d’avoit tout d'une femme aujourd'hui.