"Idda, tontou bagui nieuw": Noface promet une réponse salée à son ex-femme

Noface promet une réponse salée à son ex-femme

"Idda"(période de viduité), est le nouveau single de l'ex femme de Noface, qui a ému plus d'un.





A travers cette chanson, Aissata dite Mia Guissé célèbre sa délivrance d'une dure relation marquée par la fin de son "Idda".





Cette réalisation de Mia, qui marque le début de sa carrière solo, a été fortement adulée par les Sénégalais.





En retour, son ex mari promet d'apporter une réponse. "Ken douma diam Nani, (ideu), tontou bagui nieuw", adresse-t-il à son ex femme via les réseaux sociaux.