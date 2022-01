"Je mentirais si je disais que je vais bien" : Céline Dion sort du silence pour un triste anniversaire!

Il était son âme soeur, l'homme grâce auquel elle a tout appris et qui l'a rendue célèbre aux yeux du monde entier. Inconsolable depuis sa mort, Céline Dion a souhaité rendre hommage à son ange gardien, son précieux René Angelil.





Le 14 janvier 2016, la vie de Céline Dion a été bouleversée à tout jamais. L'homme de sa vie, René Angelil, s'éteignait à 73 ans, des suites d'un cancer de la gorge. Pour noyer son chagrin, la chanteuse a interprété le titre hommage Encore un soir écrit par Jean-Jacques Goldman, sorti en août de cette même année. Six ans après sa mort, la maman de René-Charles (20 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (11 ans) a souhaité rendre hommage à celui qui l'a rendue célèbre.