"Kanye West a promis à Kim Kardashian qu'il allait chercher de l'aide”

Kanye West et Kim Kardashian

Kanye West (43 ans) a promis à son ex-femme Kim Kardashian (41 ans) qu’il allait avoir recours à une aide psychologique. C’est ce qu’a dit un proche à PageSix. “Son principal objectif est maintenant leur co-parentalité et l’éducation de leurs enfants”, peut-on lire.





Kanye, qui préfère être appelé “Ye” ces jours-ci, s’est publiquement emporté contre Kim et son nouveau petit ami, Pete Davidson, il y a quelques semaines. C’est pourquoi la star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser Kanye seul avec les enfants. Selon un initié, le rappeur a promis à sa femme qu’il se rétablirait. “Il a été admis quelque part, pour recevoir de l’aide”, semble-t-il.





Kanye souffre de troubles bipolaires, pour lesquels il a refusé de prendre des médicaments par le passé. On ne sait pas s’il le fera maintenant. “Il a également juré de ne plus rien dire à propos d’elle dans les médias. Il se concentre désormais entièrement sur leur coparentalité: il veut le meilleur pour ses enfants. C’est exactement la raison pour laquelle il n’apparaîtra pas en public dans un avenir proche, et ne postera rien sur les médias sociaux.”