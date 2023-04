"L'enfer" se referme à nouveau sur Stromae: comment un traitement préventif contre le paludisme a changé sa trajectoire

Effet domino. Après plusieurs annulations de concerts - 21 dates sont déjà passées à la trappe - Stromae a annoncé faire à nouveau face à des problèmes de santé. Depuis un traitement préventif contre le paludisme pris en 2015, le chanteur souffre toujours d’effets secondaires. Le Lariam, ce médicament toujours disponible en Belgique, fait l’objet de débats depuis des années. Chez 10% des utilisateurs, il entraîne de la paranoïa, des crises d’angoisses, de la dépression, voire des pensées suicidaires.



“Il y a un avant et un après Lariam.” C’est ce que Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - a lui-même avoué au magazine français Marianne il y a quelques années. Dans cette interview, il revenait sur ce qui aurait dû être le point culminant de sa carrière en juin 2015. Un concert au Rwanda, le pays d’origine de son père, mort dans le génocide et qui lui a inspiré le tube “Papaoutai”. Grâce à cette chanson et à d’autres succès comme “Ta fête” et “Formidable” sur l’album “Racine Carrée”, le maestro est devenu une superstar en Belgique et bien au-delà de nos frontières. La tournée mondiale XXL qu'il a assurée pendant deux ans est passée sur 209 scènes. Soit une moyenne d’un concert tous les deux jours. Un véritable marathon physique et mental.



À l’époque, l’artiste voulait absolument se rendre sur le continent africain. Il devait notamment se produire au Congo, au Cameroun, au Sénégal et dans “son” Rwanda. Un pays qu’il n’a finalement pas pu visiter dans le cadre de sa tournée. La veille du concert - prévu le 13 juin 2015 dans la capitale Kinshasa- Stromae a dû être rapatrié à la hâte et hospitalisé pour une longue période. “Un jour, il était encore plein d’énergie, le lendemain, il ne pouvait plus rien faire. Même un simple coup de fil était devenu impossible”, avait expliqué son entourage à la presse. Stromae s’est tout de même forcé à donner ce concert à Kinshasa qui lui tenait tant à cœur quelques mois plus tard, le 17 octobre. Il a ensuite vécu dans l’ombre pendant sept ans, à l’exception d’une collection de vêtements créée avec son épouse Coralie et de quelques collaborations musicales, toujours discrètes.



Pensées suicidaires



Ce n’est qu’au cours des dernières années, lors de rares interviews, qu’il a admis comment il en était arrivé là. Pour se prémunir contre une éventuelle infection au paludisme pendant la partie africaine de sa tournée, il avait entamé une cure préventive de médicaments. Si l’éventail antipaludique est limité, Stromae a choisi le produit le plus controversé d’entre eux: le Lariam, qui contient de la méfloquine - principale coupable. Des recherches avaient déjà révélé des effets secondaires dangereux: de nombreux soldats britanniques envoyés dans des régions tropicales et ayant pris du Lariam à titre préventif ont développé des problèmes psychologiques et certains ont même été victimes de pensées suicidaires. La notice du traitement - qui est toujours disponible sur ordonnance en Belgique - interpelle. Plus de 10 % des utilisateurs souffrent d’insomnie et de cauchemars



“J’étais stressé, j’étais épuisé, tout prédisposé à péter un plomb, ça, c’était sûr, mais l’accélérateur, c’était le Lariam.”

Stromae



Entre 1 et 10 % des patients sont également sujets à des crises d’angoisse et un état dépressif. Une minorité d’entre eux ont même fait état d’hallucinations, de paranoïa ou encore de pensées suicidaires. Stromae, lui aussi, semble avoir parcouru toute cette liste. “J’ai cru que j’avais basculé dans la folie”, a-t-il déclaré dans les pages de Marianne. “Après 150 dates [juste avant l’entame de la partie africaine de sa tournée, NDLR] j’étais à plat. Je n’ai pas supporté mon traitement antipaludique, ça m’a filé des hallucinations. On m’a diagnostiqué une décompensation psychique. J’aurais pu faire une connerie, je n’étais plus moi-même.”



Un constat affiché encore plus clairement dans le documentaire “Malaria Business”, diffusé sur France Ô en 2017. “J’étais stressé, j’étais épuisé, tout prédisposé à péter un plomb, ça, c’était sûr, mais l’accélérateur, c’était le Lariam.” C’est son petit frère et manager, Luc Junior Tam, qui a tiré la sonnette d’alarme. “Il s’est rendu compte qu’il y avait un truc qui n’allait pas. Je pense que s’il n’avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là, ça, c’était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça.”







Le médicament le plus puissant



Mais pourquoi ce médicament controversé est-il toujours utilisé? Parce qu’en tant que tueur de parasites, le Lariam est tout simplement le produit antipaludique le plus puissant disponible sur le marché. “L’avantage, c’est qu’il ne faut le prendre qu’une fois par semaine”, expliquait à l’époque le professeur Yves van Laethem (CHU Saint-Pierre), à nos confrères du Soir. “On le prescrit notamment sans réserve chez des patients qui l’ont déjà employé sans souci. Mais il est clair que chez un patient sur cinq, il peut y avoir des effets neuropsychiatriques importants, d’intensité variable. Raison pour laquelle on demande de ne pas le prescrire à quelqu’un qui présente un profil d’affections neuropsychiatriques antérieures.”



En pratique, avant de se rendre dans une zone à risque, le patient devrait toujours faire l’objet d’un examen psychologique. Notamment parce que les effets secondaires peuvent persister longtemps - plusieurs mois, voire plusieurs années, comme ce fut le cas pour Stromae. “Je suis toujours sujet à des crises d’angoisse”, confiait-il en 2017, soit deux ans après l’avoir pris. “Il m’est arrivé de devoir retourner aux urgences à l’hôpital. J’ai peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter...”