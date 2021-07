"Promotion des LGBT" : Fatigué des quolibets, Waly annonce une plainte contre...

Accusé de faire la promotion des LGBT, Wally Seck a annoncé des citations directes contre ses détracteurs pour laver son honneur.



«Je suis fatigué, ma famille est fatiguée. Depuis 2016, j’avais décidé d’adopter le silence. Mais trop, c’est trop. Il faut que ça cesse. À un moment, si je ne dis rien, c’est comme si ce qu’on me reproche est vrai», a-t-il martelé dans L’Observateur.



Le fils de Thione Seck de se laver à grande eau : «Je n’ai jamais fait partie d’aucune association qui milite pour la cause des homosexuels. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à ces lobbys LGBT».



Et, comme si cela ne suffisait pas, Wally Seck demande à ce que personne n’intervienne, car il ne donnera aucune suite à une quelconque médiation.