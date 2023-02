"Wally Seck, meilleur artiste de sa génération", selon Omar Ndiaye Xosluman

Omar Ndiaye Xosluman et Wally Seck

C'est une rencontre inédite qui s'est produite entre Wally Seck et Omar Ndiaye Xosluman à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).





Dans une publication, Omar Ndiaye Xosluman salue le respect dont fait preuve le fils de Thione Ballago Seck. L’auteur de " Awa Bâ", qui est aujourd'hui basé au Canada, s'est réjoui de sa rencontre avec le jeune chanteur qu’il qualifie de « meilleur de sa génération ».





Seneweb vous propose l'intégralité de son message.





"Avant hier soir en partance pour Paris, un rastaman vient me saluer avec les deux bras père mes respects, mes respects et quand il relève la tête, je vois Wally Seck le meilleur artiste de sa génération de par son talent mais aussi le meilleur de par sa gentillesse et son humilité, nul doute que ce geste de considération et de respect m‘a beaucoup touché.





On parle un peu et au moment de se quitter, il sort de sa poche une enveloppe très lourde et me la donne, il est tout simplement incroyable Wally Seck que Dieu lui donne longue vie et encore plus de succès.