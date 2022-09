Raaya Musique Awards : El Maestro boycotte la récompense et tacle les initiateurs…

El Maestro boycott le Raaya Musique Awards

Par le biais d'un communiqué de presse, l'artiste chanteur, El maestro a manifesté son inquiétude par rapport aux nominations dans le cadre des Raaya awards. L'interprète de “Moulaye thieuguine love” juge qu’il y a un manque de transparence et du favoritisme dans la nomination de certains artistes. Il a demandé, dès lors, aux organisateurs du "Raaya awards" de le retirer de la liste et de toutes les affiches des nominés pour la catégorie meilleur clip de l'année et invite ses fans à s'abstenir de voter pour lui.





Contacté par Seneweb pour en savoir plus sur les raisons de son désistement, le kangam, comme on le surnomme, évoque l’opacité des critères de sélection. "Ce genre de projet devrait être porté par l'Etat du Sénégal à travers le ministère de la Culture ou d'autres institutions telles que la Sodav entre autres", estime-t-il.





L'artiste dit ne pas concevoir « qu'une personne lambda organise ce genre d’événement pour s'enrichir sur le dos des votants, et délivrer des trophées bon marché aux primés et ensuite encaisser son argent. les artistes méritent mieux que ça. ».