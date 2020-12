Rashford raconte son enfance : "Parfois nous n'avions même pas un morceau de pain"

"Il y avait des moments où il n’y avait pas de nourriture, alors tu allais juste dormir. Les personnes qui étaient les plus proches de moi connaissaient la situation que ma famille et moi traversions, mais pas mes coéquipiers ni mes entraîneurs." Dans un documentaire à diffuser lundi sur BBC, l’attaquant de Manchester United revient sur son passé d’enfant pauvre et sur son combat actuel pour la sécurité alimentaire en faveur des enfants.Marcus Rashford est joue en ce moment pour Manchester United mais est aussi aligné au sein de l’équipe nationale d’Angleterre.Il a prmis de terminer sa carrière en tant que militant d’envergure internationale pour la justice sociale et la lutte contre l’insécurité alimentaire qui touche les enfants.Son engagement en faveur de la fourniture de repas scolaires gratuits en Angleterre pendant les vacances et d’autres aides aux familles à faibles revenus a entraîné des changements majeurs dans la politique gouvernementale.Ce travail a été récompensé par une série de prix : il a été nommé MBE dans la liste des Queen’s Birthday Honours, il a été récompensé doublement aux Best Fifa Football Awards et comme la personnalité sportive de l’année par BBC Sports, et il a été inscrit sur la liste annuelle des personnalités noires dans le football.Dans un nouveau documentaire - Marcus Rashford : Feeding Britain’s Children, qui sera diffusé lundi sur BBC One - le jeune homme de 23 ans nous fait découvrir sa vie de famille et sa campagne de lutte contre la pauvreté alimentaire des enfants."Parfois, nous n’avions même pas un morceau de pain" - L’histoire de RashfordLe film donne un aperçu inédit de l’enfance de Rashford.