Rebelle, photogénique et tout sauf pudique: la fille de Madonna cartonne dans le mannequinat

Lourdes Leon, la fille de Madonna fait carrière dans le mannequinat

Telle mère, telle fille. Après avoir été la chouchoute du monde de la mode pendant des années, Madonna peut compter sur sa fille pour reprendre le flambeau. Lourdes Leon, 25 ans, est le nouveau visage de la marque de mode Calvin Klein, et sa carrière en tant que mannequin semble déjà toute tracée. Il faut dire que la jeune femme a tout pour réussir dans ce milieu.

Kate Moss, Mark Wahlberg, et maintenant Lourdes Leon. La fille de Madonna et de l’acteur cubain Carlos Leon est le nouveau visage de la marque Calvin Klein. Et la jeune femme de 25 ans excelle dans son rôle de mannequin. À la fois rebelle, photogénique et audacieuse, Lourdes a de quoi épater le monde de la mode.





Lourdes pose pour la photo de cette nouvelle campagne en sous-vêtements avec ses tatouages et ses poils sous les aisselles bien visibles. Ces derniers sont sa marque de fabrique féministe par excellence. “Je laisse pousser mes poils d’aisselles exprès”, explique-t-elle. “Pourquoi une femme devrait-elle s’épiler? Juste pour plaire aux hommes? Je n’en vois pas l’intérêt.”

Mais ses poils sous les aisselles ne la rendent pas moins attrayante pour le monde de la mode. Même si Lourdes considère sa carrière de mannequin comme une activité secondaire - et qu’elle préfère percer en tant que danseuse et chorégraphe - les grandes maisons de couture frappent de plus en plus à sa porte.





Quelques jours avant la publication des images de la campagne Calvin Klein, elle a partagé des photos des coulisses d’un shooting pour Burberry. Sur les clichés, Lourdes pose avec Bella Hadid, Jourdan Dunn et Ella Richards. Par le passé, elle a travaillé, entre autres, pour Marc Jacobs, Miu Miu, Jean-Paul Gaultier, Versace, Fenty et Stella McCartney. “Financièrement, ce sont d’excellents jobs”, avoue-t-elle. “Ça me permet aussi d’exprimer ma créativité. J’ai un style très spécifique, et je veux pouvoir le montrer.”