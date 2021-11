[Captures] Réseaux sociaux : Youssou Ndour au cœur des débats

Le nouvel album de Youssou Ndour est sorti ce vendredi 12 Novembre sur l’ensemble des plateformes d’écoute et de téléchargement de musique.



Sa chanson dédiée à Thione Ballago Seck est actuellement le numéro 1. Il y rend hommage à celui qu’il présente comme un monument de la musique sénégalaise.



Avec 244000 vues, « Ballago Ndoumbe Yatma » est donc actuellement la préféré des mélomanes.