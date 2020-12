Ricky Martin et Jwan Yosef publient un tendre cliché de leur dernier enfant

Ricky Martin et Jwan Yosef sont parents

Il y a un peu plus d'un an, Ricky Martin et Jwan Yosef sont devenus les heureux parents d’un petit garçon nommé Renn: le deuxième enfant du couple. Sur Instagram, ils ont partagé un tendre et rare cliché de leur fils avec leurs abonnés.





“Mon bébé Renn”, a écrit Ricky Martin en légende de sa publication Instagram le 17 décembre dernier. Son compagnon a également partagé la photo sur ses réseaux sociaux. Dans les commentaires, les fans ont vivement complimenté le petit garçon. “Quelle beauté”, “Il ressemble à son deuxième père. Il grandit vite”, “Il est si mignon”, “On dirait un mini Ricky”, “Magnifique”, écrivent les fans du chanteur.





Pour rappel, Ricky Martin est en couple avec Jwan Yosef depuis 2016. Ensemble, ils ont eu deux enfants: Lucia (2018) et Renn (2019). De son côté, Ricky Martin était déjà père deux enfants: Matteo et Valentino (2008).