Ricky Martin sort du silence après les accusations d’inceste: “J’ai été victime d’un terrible mensonge”

Ricky Martin brise le silence, après les accusations d'inceste

Après avoir été présenté à un juge ce jeudi 21 juillet pour répondre des accusations de violences domestiques et d’inceste émises par son neveu, Ricky Martin s’est exprimé pour la première fois sur l’affaire. “J’ai été victime d’un terrible mensonge”, a-t-il affirmé dans une déclaration publique. Son neveu a finalement retiré sa plainte et l’ordonnance restrictive émise contre Ricky Martin a été suspendue par le tribunal.





Suite et fin des accusations d’inceste pesant sur Ricky Martin. Ce jeudi 21 juillet, après avoir été entendu par un juge portoricain, Ricky Martin a annoncé la levée de l’ordonnance restrictive et des accusations qui pesaient contre lui. Pour rappel, son neveu Dennis Yadiel Sanchez, 21 ans, avait déposé plainte contre le célèbre chanteur pour violences domestiques et inceste. Ce dernier a donc finalement décidé de retirer sa plainte, “sans aucune influence ou pression extérieure”, ont précisé les avocats de Ricky Martin.





Quelques heures après l’audience devant le juge, la star de 50 s’est exprimée pour la première fois sur cette affaire. “Malheureusement, ces accusations venaient d’un membre de ma famille”, a expliqué le chanteur sur ses réseaux sociaux. “Je lui souhaite seulement le meilleur, j’espère qu’il trouvera la paix. Un mensonge peut être tellement dévastateur.” Ricky Martin a ensuite expliqué que cette affaire ne l’avait pas seulement affecté lui, mais aussi ses enfants et toute sa famille. “Je ne pouvais pas me défendre. Je n’avais pas le droit de parler publiquement avant d’avoir vu un juge. Aujourd'hui, il est temps pour moi de guérir. Je suis très blessé par toute cette histoire, mais je vais trouver la paix.” L’artiste a ensuite ajouté sur Twitter: “La vérité l’a emporté.”





La semaine dernière, les avocats de Ricky Martin s’étaient déjà exprimés dans la presse pour réfuter les accusations. “Malheureusement, la personne qui a fait cette plainte est aux prises avec de graves problèmes de santé mentale. Bien sûr, Ricky Martin n’a jamais été - et ne serait jamais - impliqué dans une relation sexuelle ou amoureuse avec son neveu. L’idée n’est pas seulement fausse, elle est dégoûtante”, avaient-ils affirmé dans les colonnes de PageSix.