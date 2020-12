Rihanna a retrouvé l’amour dans les bras d’un célèbre rappeur

Rihanna avec Rakim Mayers alias Asap Rocky

Rihanna n’est plus un cœur à prendre. La chanteuse aurait retrouvé l’amour dans les bras du rappeur A$AP Rocky, rapportent plusieurs médias américains, dont People. Après plusieurs années d’amitié, les deux artistes auraient décidé de passer à la vitesse supérieure.

Des rumeurs sur une possible relation entre Rihanna et A$AP Rocky (de son vrai nom Rakim Mayers) circulent depuis longtemps. En fait, depuis que Rihanna a rompu avec son ancien petit ami, le milliardaire Hassan Jameel, en janvier. “Leurs vies étaient trop différentes, et il était difficile d’entretenir une relation”, écrivait alors le magazine People à propos de la rupture.





Heureusement, Rihanna pouvait compter sur son bon ami A$AP Rocky, qu’elle connaît depuis des années. En 2013, il a fait la première partie de sa tournée américaine. Ils apparaissent aussi régulièrement sur le tapis rouge ensemble. En juillet, Rihanna a choisi A$AP comme visage de sa nouvelle ligne de beauté, Fenty Skin. Lors des interviews pour la promotion de ce nouveau projet, l’alchimie entre les deux artistes était clairement palpable.





“Ils s’amusent beaucoup ensemble et on peut voir leur alchimie”, avaient déclaré des amis des deux musiciens à US Magazine. “Il a toujours trouvé Rihanna très cool et belle, mais il ne s’est jamais rien passé parce qu’ils sont si bons amis.” Mais ça, c’était avant, puisque les deux chanteurs forment désormais un vrai couple. Par le passé, A$AP Rocky a eu une relation avec le mannequin Kendall Jenner.