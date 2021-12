Rihanna attend-elle un heureux évènement ? Ce cliché affole la Toile

À en croire de tendres révélations, Rihanna serait impatiente à l'idée de se marier avec A$AP Rocky. Voilà un an que les deux artistes vivent un véritable conte de fées et que leur amitié a laissé place à une belle histoire d'amour. Plus heureuse que jamais avec l'interprète de "Praise The Lord", la jeune femme se voit tout à fait passer sa vie avec et a déjà fait part de son envie d'un jour se marier et de fonder une famille. Et à en croire les bruits qui courent sur la Toile, cela pourrait arriver plus tôt que prévu. De nombreux fans sont en effet persuadés que la chanteuse est enceinte de son premier enfant suite à la diffusion de la photo ci-dessous. Is that a baby bump? #rihannapregnant pic.twitter.com/UvaN3Fr0Uj — Tricia Tricia (@ReddockTricia) November 30, 2021

Présente à la cérémonie célébrant la toute première investiture présidentielle de la Barbade où elle a été nommée héroïne nationale ce lundi 29 novembre 2021, Rihanna a laissé apparaître sous sa robe ce qui semble être un début de baby bump . Evidemment, il n'en a pas fallu davantage pour que les internautes réagissent.