Rihanna au Super Bowl 2023 : Pourquoi la chanteuse a accepté de faire le show, quatre ans après son refus ?

Après avoir refusé de faire le show à la mi-temps du Super Bowl en 2019, « Riri » a changé d’avis. Et fera son grand retour ce dimanche 12 février 2023.



« Riri » est de retour. Quatre ans après avoir refusé de se produire lors du Super Bowl, la grand-messe du football américain, en signe de protestation contre le traitement des questions raciales par ses organisateurs, Rihanna y donnera finalement de la voix dimanche afin de « représenter les femmes noires ».



La chanteuse aux neuf Grammys Awards montera sur scène à l’entracte du match opposant les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie, qui tenteront de gagner cette finale du championnat de ligue professionnelle de football américain (NFL), événement le plus regardé à la télévision chaque année dans le pays.



« Le Super Bowl est l’une des scènes les plus importantes au monde. Aussi effrayant que cela puisse être, comme je n’ai pas été sur scène depuis sept ans, il y a quelque chose d’exaltant dans ce défi », a-t-elle expliqué lors d’une présentation aux médias jeudi. « Il est important pour moi de faire cela cette année. C’est important pour une question de représentativité. C’est important que mon fils voie cela », a-t-elle ajouté.





Un défi immense



L’artiste de la Barbade, qui a donné naissance à son premier enfant en mai, n’est pas montée sur scène depuis 2016. En 2019, elle avait annoncé avoir refusé l’opportunité de chanter à ce spectaculaire événement en solidarité avec Colin Kaepernick, alors l’une des stars montantes de la NFL qui avait manifesté contre le racisme et les violences policières en s’agenouillant lors de l’hymne national avant les matchs.



Sa carrière avait connu un fort déclin ensuite, aucune équipe ne souhaitant plus l’embaucher. Le quarterback avait porté plainte contre les propriétaires des équipes de NFL, une plainte ensuite retirée après un accord financier.