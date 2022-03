Rihanna envisage l'introduction en Bourse de sa société de lingerie

Rihanna veut mettre sa société de lingerie en Bourse

La chanteuse et femme d'affaires Rihanna envisage de faire entrer en Bourse sa société de lingerie Savage X Fenty. L'IPO pourrait valoriser sa société à 3 milliards de dollars, rapporte l'agence de presse financière Bloomberg sur la base de sources anonymes.





Il serait question d'une introduction en bourse prévue cette année. Mais la décision finale n'a pas encore été prise, et le calendrier pourrait encore changer. Robyn Rihanna Fenty, originaire de l'île de la Barbade, a bâti un empire commercial en plus d'une carrière musicale internationale. Outre Savage X Fenty, elle a également créé les marques de cosmétiques Fenty Beauty et Fenty Skin. À l'été 2021, le magazine économique Forbes évaluait la fortune de Rihanna à 1,7 milliard de dollars.