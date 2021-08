Rihanna est désormais milliardaire et devient la chanteuse la plus riche du monde

DANNY MOLOSHOK VIA REUTERS

Rihanna lors d'une cérémonie de remise de prix à Pasadena le 22 février 2020

Grâce à Fenty, son empire des cosmétiques, la chanteuse Rihanna entre désormais dans le classement Forbes des milliardaires.





BUSINESS - "Good Girl Gone Riche". La chanteuse originaire de la Barbarde, Rihanna vient d'intégrer un club très select. Et ce n'est pas directement grâce à sa musique. La chanteuse de Anti est désormais milliardaire, annonce ce mercredi 4 août le magazine Forbes qui l'a immédiatement intégré à son classement des plus grosse fortunes mondiales.





Muée en véritable femme d'affaires depuis plusieurs années, Rihanna qui n'a pas sorti d'album depuis près de six ans avait été déjà la première femme à lancer une marque, Fenty, au sein du groupe LVMH. Et d'ailleurs si elle a pu se hisser dans le classement très fermé du magazine, c'est bien grâce à cette marque de cosmétiques, dont elle détient 50% des parts. La société vaut désormais près de 2,8 milliards de dollars.





La force des produits réside notamment dans le fait qu'ils sont disponibles pour toutes les carnations. Dès 2018, après sa première année de lancement le succès était au rendez-vous souligne Forbes, avec plus de 550 millions de dollars de revenus générés. À cela s'ajoute une ligne de lingerie Savage x Fenty, estimée à 270 millions de dollars. Légère ombre au tableau, en février dernier, Rihanna et LVMH ont annoncé la fin de la gamme de prêt-à-porter Fenty.





Pas de quoi cependant enrayer l'ascension de la star de 33 ans qui pèse donc désormais, 1,7 milliards de dollars. Elle devient de fait la chanteuse la plus riche du monde, et la deuxième femme du showbusiness la plus fortunée juste derrière l'animatrice Oprah Winfrey. Elle devance également le rappeur Kanye West, qui évolue lui aussi dans le domaine de la mode et dont la fortune a été estimée à 1,3 milliard de dollars.