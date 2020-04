Rihanna s’en prend aux fans qui lui réclament un nouvel album: “J’essaie de sauver le monde”

Les fans de Rihanna réclament un nouvel album

La chanteuse a mieux à faire pour l'instant.

Lors d'un live sur Instagram vendredi, Rihanna a répondu à ses fans qui lui demandent régulièrement quand elle sortira un nouveau morceau. “Bande d’enfoirés, si l’un d’entre vous me demande encore une fois quand mon album sortira, alors que j’essaye de sauver le monde, contrairement à votre président... Je tire à vue!”, a-t-elle lancé en rigolant.

La chanteuse fait ici notamment référence à Donald Trump et à sa gestion de la crise du coronavirus. En 2019, dans une interview pour The Independant, elle avait déjà qualifié le président des États-Unis comme étant “la personne la plus malade mentalement” du pays.





Très impliquée dans la lutte contre le Covid-19, l’interprète de “Diamonds” a fait don de près de 5 millions de dollars à diverses associations via sa Fondation Clara Lionel. Elle a également offert 700.000 dollars à son pays d’origine, la Barbade, pour lutter contre la pénurie de respirateurs, et s’est associée au patron de Twitter, Jack Dorsey, pour verser 4,2 millions de dollars au Mayor’s Fund de Los Angeles, qui offre un abri et de l’aide aux femmes et aux enfants victimes d’abus domestiques.





Rihanna a été touchée de près par la pandémie de coronavirus, puisque son père Ronald Fenty a contracté la maladie. Aujourd’hui guéri, il a remercié sa fille pour son implication. “Ma fille Robyn vérifiait chaque jour que j’allais bien. Honnêtement, j’ai cru que j’allais mourir. Je dois le dire, je t’aime tellement, Robyn [le vrai prénom de Rihanna, NDLR]. Elle a tant fait pour moi. J’apprécie tout ce qu’elle a pu faire", a-t-il déclaré.