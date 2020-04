Rita Wilson, la femme de Tom Hanks, guérie mais méconnaissable après son combat contre le coronavirus

Elle fait partie des personnalités publiques qui ont été victimes du coronavirus. Rita Wilson, la femme de Tom Hanks, a été diagnostiquée positive à la maladie début mars, tout comme son mari. Désormais guérie, elle a évoqué son combat contre le Covid-19.





Le coronavirus n'épargne personne. Bien sûr, la maladie touche principalement les personnes âgées ou présentant des antécédents sur le plan médical. Mais il se peut également que d'autres catégories soient touchées. Le virus frappe au hasard et certaines célébrités peuvent en témoigner. Ce fut notamment le cas de Patrick Bruel, Olga Kurylenko ou encore Blaise Matuidi. À Hollywood, le Covid-19 a aussi fait des ravages. Parmi ses victimes, on trouve le comédien Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, tous deux diagnostiqués positifs au début du mois de mars.





Heureusement pour le couple, tout ceci appartient au passé. Rita Wilson s'est confiée sur ces quelques semaines de confinement pour le moins difficiles en duplex de l'émission CBS This Morning, ce mardi 14 avril, comme le révèle cet article de nos confrères britanniques du Daily Mirror. Guérie mais très marquée physiquement , la femme de Tom Hanks a évoqué son combat contre le coronavirus : "J'étais très fatiguée, tout était extrêmement douloureux, gênant, et puis la fièvre est arrivée, des frissons comme je n'en ai jamais eu auparavant".





Lors de l'interview, Rita Wilson a également fait savoir qu'on lui avait prescrit de l'hydroxychloroquine. Un traitement qui ne fut pas exempt en effets secondaires : "Je ne sais pas si ça a marché ou si la fièvre a juste décidé de faire une pause... Mais la chloroquine a eu des effets secondaires extrêmes. J'avais la nausée et le vertige. Je ne pouvais plus marcher et je sentais mes muscles très faibles". Considéré comme un produit miracle par certains ou comme une arnaque par d'autres, le médicament actuellement en test dans le traitement du Covid-19 ne laisse en tout cas pas indifférent.