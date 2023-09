Rocco Siffredi : les confidences de son fils sur ses rapports avec les films pour adultes

Le fils de Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, s'est épanché sur ses rapports avec les productions pornographiques, lors d’une récente interview accordée au "Corriere della Sera". Le jeune homme de 27 ans qui participera fin octobre à l'émission télévisée "Danse avec les Stars", raconte qu’il a été très vite exposé au monde des films pour adultes, son père étant un célèbre acteur X.





« La première fois sur le plateau choque un peu tout le monde »





« En grandissant là-dedans depuis que je suis tout petit, tout a toujours été très naturel pour moi. Bien sûr, la première fois sur le plateau choque un peu tout le monde mais il suffit d’arriver en fin de journée pour que tout redevienne complètement normal. Vivant en Hongrie, je me suis donc épargné de nombreuses questions » a-t-il confié au média italien.





Le jeune homme travaille actuellement avec son père. Il gère sa société de production. « J'ai étudié la finance, l’économie et le commerce. J'ai obtenu mon diplôme, mais j’ai trouvé ça un peu ennuyeux. Alors, j’ai commencé à travailler avec papa. D’abord, étant un passionné de technologie, je lui ai fait changer tout le matériel qui était un peu vieillot. Mais il ne savait pas utiliser les nouvelles caméras, j’ai donc dû lui donner une formation. A partir de ce moment-là , j’ai commencé à travailler de manière permanente dans la production, en me concentrant également sur tous les aspects des projets futurs et de l’expansion de l’entreprise » a t-il expliqué.





« Non, je ne le ferais pas »