Sa maladie, raisons de sa longue absence, révélations… : 10 questions à Omar Pène

Il a été absent durant huit longues années de la scène musicale sénégalaise. Maintenant, il est de retour avec un album nommé « Climat ». Omar Pène, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est le premier invité de votre rubrique « 10 questions à ». A travers cet entretien exclusif, il revient sur les raisons de son absence, parle de son nouvel album et de ses projets. Il donne également quelques conseils à la nouvelle génération de musiciens sénégalais.





1- Parlez-nous de votre nouvel album Climat, pourquoi cette appellation ?





Climat est un album qui est dédié au changement climatique. En tant que porteur de voix, j’ai voulu conscientiser les populations sur les méfaits du changement climatique. Nous le vivons et c’est un phénomène dangereux pour la survie de l’humanité. On doit réfléchir aux moyens d’y faire face. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de sensibiliser sur le sujet.





2 - Qu’est-ce qui explique votre longue absence de la scène musicale sénégalaise ?





J’étais alité. Je devais d’abord me soigner afin de pouvoir revenir faire de la musique comme il se doit. J’ai également dû retravailler ma voix avec un coach. Après tout, je suis un musicien et c’est ça mon métier. C’était important pour moi de reprendre le micro. Cet album est aussi un moyen de me remettre sur le marché musical.





3 - Comment est-ce que le public a apprécié l’album selon vous ?





J’ai eu beaucoup de retours positifs suite à la sortie de l’album. Surtout de la part de mes fans. Beaucoup pensaient que je n’allais peut-être plus revenir au-devant de la scène. Cet album est une réponse pour eux. Ceux qui m’aiment, mes fans, ont très bien accueilli l’album.





4 - La pandémie due à la Covid-19 semble avoir impacté la promotion de Climat





Oui, la 3ème vague a freiné les projets que nous avions suite à la sortie de l’album. Nous avions établi une série de programmes bien précise. Nous espérons que la situation reviendra bientôt à la normale et que les salles de spectacle seront bientôt rouvertes.





5 - La musique sénégalaise est un secteur en plein essor, n’avez-vous pas peur de la concurrence, surtout après une longue absence ?





Personne n’a le monopole de la musique au Sénégal. J’ai un public qui est déjà là depuis des années et qui est intéressé par ce que je fais. Les fans qui suivent Omar Pène et son groupe le font depuis de nombreuses années.





6- Comment trouvez-vous la musique sénégalaise ?





C’est un secteur en pleine évolution, nombreux sont ceux qui s’y intéressent. Cependant, il faut l’encadrer, la musique peut mieux se développer au Sénégal lorsque les moyens nécessaires y seront mis.





7 - Un conseil pour la jeune génération de musiciens.





Les musiciens actuels sont arrivés à une période où l’information évolue de manière rapide. Surtout avec l’avènement d’internet et des réseaux sociaux. Donc, il est nécessaire pour eux de faire attention, de faire leur travail sans pour autant heurter la sensibilité des gens. Car la musique est leur gagne-pain, donc ils doivent faire ce métier de la manière la plus belle afin de mieux se vendre sur le marché musical.





8- Justement, parlez-nous de votre collaboration avec Fada Freddy





Fada Freddy a joué une belle partition dans la chanson «Lutax ». Beaucoup d’autres chanteurs avaient été choisis mais Fada Freddy est un jeune qui a énormément de talent et nous avons suivi l’évolution de sa carrière. Je ne regrette pas que le choix ait été porté sur lui.





9- Regrets ou moments préférés durant votre carrière ?





Pas de regrets, ni de moments préférés car une carrière est faite de hauts et de bas. C’est ce qui en fait la beauté. Je me dis toujours que le meilleur reste à venir.





10- Projets?